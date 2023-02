Sicurezza urbana: approvati in Prefettura i progetti per la videosorveglianza presentati da 52 comuni sanniti (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di Benevento, presieduto dal Prefetto Carlo Torlontano, ha approvato stamane i progetti per la realizzazione e l’implementazione di sistemi di videosorveglianza presentati da 52 comuni della provincia, di cui all’elenco allegato, finalizzati ai finanziamenti previsti con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in data 21 ottobre 2022. Nella circostanza, il Prefetto Torlontano ha manifestato vivo apprezzamento nei confronti dei Sindaci che, con la sottoscrizione dei “Patti per la Sicurezza”, presupposto necessario per accedere all’erogazione delle risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Interno, hanno inteso garantire condizioni di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comitato provinciale per l’Ordine e laPubblica di Benevento, presieduto dal Prefetto Carlo Torlontano, ha approvato stamane iper la realizzazione e l’implementazione di sistemi dida 52della provincia, di cui all’elenco allegato, finalizzati ai finanziamenti previsti con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in data 21 ottobre 2022. Nella circostanza, il Prefetto Torlontano ha manifestato vivo apprezzamento nei confronti dei Sindaci che, con la sottoscrizione dei “Patti per la”, presupposto necessario per accedere all’erogazione delle risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Interno, hanno inteso garantire condizioni di ...

