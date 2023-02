Si mostra su TikTok senza velo | 16enne ricoverata dopo il pestaggio del padre

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Unadi Brescia è stata trasportata in ospedale a causa degli schiaffi e dei colpi alla schiena ricevuti per mano di suo. A scatenare l’ira dell’uomo, di origini egiziane, un video pubblicato supubblicato dalla giovane: nel contenuto, infatti, la ragazzina non indossava il. Alcuni familiari in Egitto si erano imbattuti nel video e avevano avvisato l’uomo, ieri sera: alla notizia è seguita l’aggressione. E, a detta della ragazza, le minacce: «Mi ha detto che voleva ammazzarmi», ha riferito agli inquirenti. La giovane si è salvata perché è riuscita a inviare un messaggio di aiuto ad un’amica, che poi ha avvisato il 112. Quando i soccorritori sono intervenuti hanno trovato l’adolescente sotto choc. Laè stata dunque trasportata in ospedale, e poi in una comunità protetta, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Si è mostrata al mondo dei social senza indossare il velo. Qualcosa di imperdonabile per il padre che ha preso a pu… - Bianca34874951 : RT @fanpage: Si è mostrata al mondo dei social senza indossare il velo. Qualcosa di imperdonabile per il padre che ha preso a pugni la figl… - leftsnoopy : RT @fanpage: Si è mostrata al mondo dei social senza indossare il velo. Qualcosa di imperdonabile per il padre che ha preso a pugni la figl… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Si è mostrata al mondo dei social senza indossare il velo. Qualcosa di imperdonabile per il padre che ha preso a pugni la figl… - a70199617 : RT @fanpage: Si è mostrata al mondo dei social senza indossare il velo. Qualcosa di imperdonabile per il padre che ha preso a pugni la figl… -

A scatenare l'ira dell'uomo, di origini egiziane, un video pubblicato supubblicato dalla giovane: nel contenuto, infatti, la ragazzina non indossava il velo. Alcuni familiari in Egitto si ...

