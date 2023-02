Si cuce la bocca in carcere La protesta choc

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 27 febbraio 2023) In Perù sono rimasti solo 301 condor andini Il primo censimento della specie nella storia del Perù evidenzia il condor è in pericolo di estinzione e la sua popolazione è in calo. L’essere umano è una delle sue più grandi minacce. “È stata osservata una riduzione dell’area di occupazione, una riduzione delle dimensioni della popolazione e una riduzione ancora maggiore è prevista a causa dello sfruttamento diretto della specie”, si legge nel “Libro Rosso della fauna selvatica minacciata” del National Forest and Wildlife Service. Sebbene i risultati del censimento non siano ancora stati pubblicati ufficialmente, il quotidiano peruviano El Comercio ha pubblicato oggi le conclusioni dove è dettagliato che l’estrazione mineraria, legale o illegale, così come gli incendi boschivi, la presenza di torri elettriche e telefoniche ad alta tensione e l’avvelenamento sono le principali minacce per i ...