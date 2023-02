«Sì a ChatGpt per scrivere i temi». La svolta dei licei internazionali: «Ma andrà citato nelle fonti» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Usare ChatGpt come fonte per i propri progetti scolastici adesso è consentito e regolamentato. Quantomeno, a chi studia nell’ambito del Baccalaureato Internazionale (IB), ovvero una qualificazione di scuola secondaria superiore riconosciuta su scala internazionale che può sostituire la scuola ordinaria, sia in Italia che in altri 79 Paesi del mondo, e che garantisce, al pari dell’esame di maturità, il diritto all’ammissione universitaria. L’organizzazione ha determinato che il bot di intelligenza artificiale che comprende ed elabora testi in modo spesso indistinguibile dagli esseri umani può essere utilizzato come fonte per gli essay. Al pari degli articoli accademici, quindi, può essere citato nei testi – purché venga inserito nella bibliografia. Secondo Matt Glanville, a capo dell’organizzazione dei metodi di valutazione dell’IB, ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 febbraio 2023) Usarecome fonte per i propri progetti scolastici adesso è consentito e regolamentato. Quantomeno, a chi studia nell’ambito del Baccalaureato Internazionale (IB), ovvero una qualificazione di scuola secondaria superiore riconosciuta su scala internazionale che può sostituire la scuola ordinaria, sia in Italia che in altri 79 Paesi del mondo, e che garantisce, al pari dell’esame di maturità, il diritto all’ammissione universitaria. L’organizzazione ha determinato che il bot di intelligenza artificiale che comprende ed elabora testi in modo spesso indistinguibile dagli esseri umani può essere utilizzato come fonte per gli essay. Al pari degli articoli accademici, quindi, può esserenei testi – purché venga inserito nella bibliografia. Secondo Matt Glanville, a capo dell’organizzazione dei metodi di valutazione dell’IB, ...

