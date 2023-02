Shayna Baszler | “Io e Ronda siamo qui per ricordare alla gente chi siamo | se arriverà un’opportunità ai titoli di coppia la coglieremo”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Nella divisione tag team femminile,Rousey sono una squadra apparentemente imbattibile. Sia che si tratti di far male alle rivali o di vincere incontri, le due superstiti delle Four Horsewomen delle MMA sono una forza da non sottovalutare.ha recentemente parlato del suo team conRousey, e ha fatto luce su una possibile rincorsa aidia WWE Die Woche: “Se si presenterà l’opportunità, non è certo una cosa a cui diremo di no. Soprattutto dopo cheha perso il titolo contro Charlotte, abbiamo parlato, e non si tratta del titolo o dei, ma dichiio e ...