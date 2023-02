Settimana lavorativa di 4 giorni | Landini | «Serve anche in Italia | ora si può»

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Nessun consiglio diretto dal segretario della Cgil Maurizioa Elly Schlein, nuova segretaria del Pd dopo il voto ai gazebo di ieri 26 febbraio. Il sindacalista però, intervistato dalla Stampa, fissa le priorità di cuie forse soprattutto un leader di sinistra, come ambisce a essere la neo segretaria dem, deve tener conto. Si parte con «il superamento della precarietà, il diritto a realizzarsi nel proprio lavoro, riforme che redistribuiscano la ricchezza». E si va a finire a un commento inevitabile del sindacalista sull’esperimento portato avanti nel Regno Unito sullaridotta a quattro: «È una delle proposte che, come Cgil, avanzeremo a metà marzo al nostro congresso. Di fronte alla rivoluzione tecnologica, che porta ad un aumento di profitti e produttività, si ...

I risultati promettenti di una sperimentazione sulla settimana lavorativa di quattro giorni nel Regno Unito hanno ravvivato il dibattito in Finlandia in vista delle elezioni di aprile. Nel progetto pilota britannico promosso da 4 Day Week Global, quasi ...

