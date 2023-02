Settimana "artica" per l'Italia, pioggia, freddo e neve in pianura: ecco dove (Di lunedì 27 febbraio 2023) Un nucleo di aria fredda ha raggiunto l'Italia portando nella Settimana tra lunedì 27 febbraio e domenica 5 marzo piogge e temporali ma anche neve fino a bassa quota. La massa di aria gelida dall'Artico ha raggiunto ieri il bacino del Mediterraneo "innescando così un'ondata di maltempo con piogge e nevicate fino a bassissima quota in particolare sulle regioni del Centro e parte del Nord - spiegano gli esperti de IlMeteo.it - Non mancheranno ancora occasioni per fioccate a bassa quota specie in Emilia Romagna, Marche nonché sulle zone interne della Toscana". Per lunedì 27 febbraio sono previste possibili nevicate al Nordovest, "in particolare al basso Piemonte, alla Liguria di Ponente e all'Emilia Romagna". Si tratta di "nevicate da rovesciamento", caratterizzate da "fiocchi molto bagnati e pesanti, di ampie ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Un nucleo di aria fredda ha raggiunto l'portando nellatra lunedì 27 febbraio e domenica 5 marzo piogge e temporali ma anchefino a bassa quota. La massa di aria gelida dall'Artico ha raggiunto ieri il bacino del Mediterraneo "innescando così un'ondata di maltempo con piogge e nevicate fino a bassissima quota in particolare sulle regioni del Centro e parte del Nord - spiegano gli esperti de IlMeteo.it - Non mancheranno ancora occasioni per fioccate a bassa quota specie in Emilia Romagna, Marche nonché sulle zone interne della Toscana". Per lunedì 27 febbraio sono previste possibili nevicate al Norst, "in particolare al basso Piemonte, alla Liguria di Ponente e all'Emilia Romagna". Si tratta di "nevicate da rovesciamento", caratterizzate da "fiocchi molto bagnati e pesanti, di ampie ...

