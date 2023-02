Serie C, Zeman torna sulla panchina del Pescara: il debutto contro la Juve Stabia (Di lunedì 27 febbraio 2023) Comincia il terzo atto di un amore immenso, quello tra il tecnico Zden?k Zeman ed il Pescara, attualmente in Serie C. Il boemo, all’età di 75 anni, torna sulla panchina degli abruzzesi per sostituire Alberto Colombo, che si era dimesso nelle scorse ore dopo un inizio di 2023 non incoraggiante, condito da alcune sconfitte e numerosi pareggi. Nelle due precedenti esperienze sulla riva dell’adriatico Sdenko ha collezionato, una promozione in Serie A nel 2012, con la coppia Insigne–Immobile, supportata da Marco Verratti, ed un esonero nel 2018. L’esordio per il tecnico di origine ceca sarà in casa contro la Juve Stabia, nona in classifica e in lotta per un posto nei playoff. L'articolo proviene da ... Leggi su contropiedeazzurro (Di lunedì 27 febbraio 2023) Comincia il terzo atto di un amore immenso, quello tra il tecnico Zden?ked il, attualmente inC. Il boemo, all’età di 75 anni,degli abruzzesi per sostituire Alberto Colombo, che si era dimesso nelle scorse ore dopo un inizio di 2023 non incoraggiante, condito da alcune sconfitte e numerosi pareggi. Nelle due precedenti esperienzeriva dell’adriatico Sdenko ha collezionato, una promozione inA nel 2012, con la coppia Insigne–Immobile, supportata da Marco Verratti, ed un esonero nel 2018. L’esordio per il tecnico di origine ceca sarà in casala, nona in classifica e in lotta per un posto nei playoff. L'articolo proviene da ...

