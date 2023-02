Serie C 2022/2023, 1-1 tra FeralpiSalò e Pordenone (Di lunedì 27 febbraio 2023) La FeralpiSalò fallisce l’operazione sorpasso in testa sulla Pro Sesto e deve accontentarsi dell’1-1 contro il Pordenone. Ritmi bassi in avvio, come del resto nella stragrande maggioranza del tempo. L’unica eccezione è il finale della prima frazione, che regala due gol, uno a testa. Al 41? l’arbitro fischia un calcio di rigore per un mani di Candellone. Tante le proteste, ma il direttore di gara non cambia la decisione: dagli undici metri va Pittarello che non sbaglia. La reazione del Pordenone però è immediata: Pinato si costruisce lo spazio per calciare e lo fa col mancino, trovando l’angolino. Nella ripresa i ritmi si abbassano e le due squadre faticano a creare chance. Tanti i falli che spezzettano il gioco e non aiutano lo spettacolo. La FeralpiSalò sale in vetta a pari punti (51) con la Pro Sesto. Il ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 febbraio 2023) Lafallisce l’operazione sorpasso in testa sulla Pro Sesto e deve accontentarsi dell’1-1 contro il. Ritmi bassi in avvio, come del resto nella stragrande maggioranza del tempo. L’unica eccezione è il finale della prima frazione, che regala due gol, uno a testa. Al 41? l’arbitro fischia un calcio di rigore per un mani di Candellone. Tante le proteste, ma il direttore di gara non cambia la decisione: dagli undici metri va Pittarello che non sbaglia. La reazione delperò è immediata: Pinato si costruisce lo spazio per calciare e lo fa col mancino, trovando l’angolino. Nella ripresa i ritmi si abbassano e le due squadre faticano a creare chance. Tanti i falli che spezzettano il gioco e non aiutano lo spettacolo. Lasale in vetta a pari punti (51) con la Pro Sesto. Il ...

