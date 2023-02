Serie A, prosegue la ventiquattresima giornata: da Hellas Verona-Fiorentina a Lazio-Sampdoria (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo gli anticipi di sabato e la domenica di calcio, la Serie A continua a proporre divertimento fino a domani, martedì 28 febbraio. Nella giornata odierna saranno due le partite. Ad aprire il lunedì nella massima Serie italiana c’è Hellas Verona-Fiorentina, con la squadra di casa reduce da buoni risultati casalinghi e gli ospiti stanchi dopo il match di Conference League vinto in rimonta contro il Braga, che ne ha certificato la qualificazione nella competizione. A chiudere la serata, invece, ci sarà la Lazio di mister Maurizio Sarri, che dopo il successo del Milan contro l’Atalanta, è chiamata a vincere per allungare le distanze dai bergamaschi e per restare aggrappata al sogno Champions League. Ad affrontare i biancocelesti c’è la Sampdoria, che ... Leggi su contropiedeazzurro (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo gli anticipi di sabato e la domenica di calcio, laA continua a proporre divertimento fino a domani, martedì 28 febbraio. Nellaodierna saranno due le partite. Ad aprire il lunedì nella massimaitaliana c’è, con la squadra di casa reduce da buoni risultati casalinghi e gli ospiti stanchi dopo il match di Conference League vinto in rimonta contro il Braga, che ne ha certificato la qualificazione nella competizione. A chiudere la serata, invece, ci sarà ladi mister Maurizio Sarri, che dopo il successo del Milan contro l’Atalanta, è chiamata a vincere per allungare le distanze dai bergamaschi e per restare aggrappata al sogno Champions League. Ad affrontare i biancocelesti c’è la, che ...

