Serie A, Lazio-Sampdoria formazioni ufficiali: Sarri si affida a Felipe Anderson, Gabbiadini guida i doriani (Di lunedì 27 febbraio 2023) Oggi 27 febbraio, alle ore 20:45, a scendere in campo per il monday night di Serie A, massimo campionato italiano di calcio, saranno le formazioni di Lazio e Sampdoria, la quale ha un disperatissimo bisogno di punti per continuare a sperare nella salvezza, mentre i biancocelesti vogliono approfittare della sconfitta dell'Atalanta per allungare sulla Dea. Maurizio Sarri si affida al tridente composto da Pedro, Felipe Anderson ed Immobile, che potrebbe decidere la gara, mentre, per quanto riguarda i blucerchiati, il protagonista della gara potrebbe essere Manolo Gabbiadini, una delle poche luci della formazione genovese. Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis ...

