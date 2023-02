Serie A, Lazio-Sampdoria 1 a 0: la decide Luis Alberto, il diffidato Casale salta il Napoli (Di lunedì 27 febbraio 2023) La Lazio riesce a trionfare nell’ultimo posticipo del lunedì del massimo campionato italiano di Serie A, con i biancocelesti che battono con il risultato di 1 a 0 un ottima Sampdoria che però ha ceduto il vantaggio nel finale: per i liguri continua il serio problema dei gol che non arrivano, visto che il gioco di Stankovic riesce comunque a farsi notare. Per la Lazio è da segnalare l’importante ammonizione per Casale, il quale era diffidato, saltando la sfida contro il Napoli il 3 marzo. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di lunedì 27 febbraio 2023) Lariesce a trionfare nell’ultimo posticipo del lunedì del massimo campionato italiano diA, con i biancocelesti che battono con il risultato di 1 a 0 un ottimache però ha ceduto il vantaggio nel finale: per i liguri continua il serio problema dei gol che non arrivano, visto che il gioco di Stankovic riesce comunque a farsi notare. Per laè da segnalare l’importante ammonizione per, il quale erando la sfida contro ilil 3 marzo. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

