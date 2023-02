Serie A: Ibrahimovic riappare a 41 anni con il Milan nove mesi dopo l’operazione (Di lunedì 27 febbraio 2023) 2023-02-26 23:59:44 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Eio in svedese Zlatan Ibrahimovic E’ tornato in campo con il Milan domenica, nel match contro l’Atalanta della 24° giornata di Serie A, disputando la sua prima partita stagionale nove mesi dopo essersi operato al ginocchio sinistro. Il 41enne è entrato in campo al 74?. in sostituzione di Oliver Girouded è stato accolto con un boato da San Siro, con il Milan avanti 1-0 sul tabellone. Uno dei grandi pilastri del rinnovamento del Milan fin dal suo arrivo al club, nel gennaio 2020, “Ibra” è stato operato lo scorso 25 maggiosubito dopo la vittoria dello scudetto da parte dei rossoneri. Questo intervento volutorisolvere ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 27 febbraio 2023) 2023-02-26 23:59:44A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Eio in svedese ZlatanE’ tornato in campo con ildomenica, nel match contro l’Atalanta della 24° giornata diA, disputando la sua prima partita stagionaleessersi operato al ginocchio sinistro. Il 41enne è entrato in campo al 74?. in sostituzione di Oliver Girouded è stato accolto con un boato da San Siro, con ilavanti 1-0 sul tabellone. Uno dei grandi pilastri del rinnovamento delfin dal suo arrivo al club, nel gennaio 2020, “Ibra” è stato operato lo scorso 25 maggiosubitola vittoria dello scudetto da parte dei rossoneri. Questo intervento volutorisolvere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : Esordio stagionale per #Ibrahimovic, che diventa oggi il giocatore più anziano del #Milan a giocare nella massima s… - OptaPaolo : 41 - Zlatan #Ibrahimovic diventa oggi il giocatore più anziano del Milan a giocare nella massima serie (41 anni e 1… - Gazzetta_it : Il ritorno di #Ibrahimovic: in campo col Milan dopo 280 giorni #milanatalanta - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Il ritorno di #Ibrahimovic: in campo col Milan dopo 280 giorni #milanatalanta - herbertharriola : RT @AntoVitiello: Esordio stagionale per #Ibrahimovic, che diventa oggi il giocatore più anziano del #Milan a giocare nella massima serie (… -