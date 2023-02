Serie A Femminile | giornata 18 | definite Poule Scudetto e Poule Salvezza

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 27 febbraio 2023) La18 del girone di ritorno del campionato diconferma ancora una volta la corsa solitaria della Roma in vetta alla classifica del campionato maggiore con 48 punti, grazie alla vittoria fuori casa contro la Sampdoria per 0-1. Dopo la pausa per le Nazionali, con le partite di ieri si è chiusa la stagione regolare della. Si è andato così definendo le cinque squadre che disputeranno la(sfide di andata e ritorno fra le prime cinque in classifica, con congelamento momentaneo dei punti raccolti finora visto che definiranno chi vincerà loe chi andrà in Champions League) e la(sfida di andata e ritorno tra ...