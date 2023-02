Serie A Femminile | diciottesima giornata | risultati e date della seconda fase

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RedazioneLaNews : #Roma Serie C Femminile: vittorie per Res e Trastevere, cadono Roma CF e Grifone Gialloverde - infoitsport : Volley serie A1 femminile, Pinerolo da applausi va al tie-break a Conegliano - MatrizSport : Como-Milan 0-4 | Piemonte show: ma che gol ha fatto? | Serie A Femminile TIM 2022/23 - MatrizSport : Juventus-Parma 2-1 | Bonansea da terra supera Cappelletti! | Serie A Femminile TIM 2022/23 - Calciopress : Serie B Femminile, 18a giornata: il trio Lazio, Napoli e Cittadella insiste -

Una domenica di tie break ed emozioni quella offerta dalla settima giornata di ritorno del Campionato diA1 di volley. Al Palaverde, prestazione monstre di Pinerolo che, si prende un fondamentale punto salvezza portando al tie - break le campionesse di Conegliano, che poi riescono ...Seconda tappa di questa mini trasferta messicana per il circuitoe balza subito all'occhio l'esordio della seconda testa didel tabellone Marie Bouzkova. Prima di lei scenderà in ...

Serie A Femminile - Sampdoria-Roma 0-1 - Le pagelle del match Voce Giallo Rossa

Serie A Femminile: dove vedere Sampdoria-Roma in diretta streaming L Football - Il Magazine del Calcio Femminile

Serie A Femminile, poker Milan sul campo del Como. La Juve torna a -8 dalla vetta TUTTO mercato WEB

Serie D poule play-off: torna al successo la SPV Vignola (girone F - Torricelli 17, Cappelli 13), che espugna al fotofinish il campo di Selene per 66-69. I giallo-neri comandano spesso le operazioni e ...: Lanier 18, Butigan 9, Gennari 7, Stufi 5, Da Silva 2, Cagnin 1, Cecchetto (L1), Partenio 10, Frosini 5. N.E. – May, Bovo, Turlà, Cicola (L2). All. Stefano Micoli. PERUGIA: Galkowska 10, Guerra 6, Ga ...