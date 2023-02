Serie A 2022/2023: rigori a favore e contro, ecco la classifica (Di lunedì 27 febbraio 2023) Inizia la Serie A 2022/2023 e, come accaduto la scorsa stagione, sarà molto probabile assistere a tanti calci di rigore. In merito, è sempre molto interessante capire chi ne ha ricevuti di più a favore e chi invece ha subito maggiori penalty ai propri danni: ecco dunque la classifica costantemente aggiornata dei rigori a favore e contro della stagione 2022/2023 di Serie A, ricordando che la scorsa stagione al Napoli furono assegnati 13 rigori, contro 1 solo fischiato contro, e all’Udinese appena 4. ecco la classifica, aggiornata in tempo reale, dei calci di rigore assegnati nella stagione ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 febbraio 2023) Inizia lae, come accaduto la scorsa stagione, sarà molto probabile assistere a tanti calci di rigore. In merito, è sempre molto interessante capire chi ne ha ricevuti di più ae chi invece ha subito maggiori penalty ai propri danni:dunque lacostantemente aggiornata deidella stagionediA, ricordando che la scorsa stagione al Napoli furono assegnati 131 solo fischiato, e all’Udinese appena 4.la, aggiornata in tempo reale, dei calci di rigore assegnati nella stagione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : Vigilia del derby contro il #Torino: le ultime sulla formazione della #Juventus - Palermofficial : Congratulazioni a mister Silvio Baldini, vincitore oggi a Coverciano della Panchina d'Oro per la Serie C 2021-2022 - GuidaTVPlus : 27-02-2023 20:10 #RaiSport Calcio - Serie C/Lega Pro 2022/23 - 29a giornata: Feralpisalò - Pordenone #Calcio #Sport - sportface2016 : Programma, calendario e orari venticinquesima giornata #SerieA 2022/2023: spicca #RomaJuventus - AmbrosiAuto : Con le sospensioni ribassate di dieci millimetri, assume l'assetto di un vero atleta. THE M2 Coupé.… -