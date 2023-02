Sepe: “La statua di Maradona? Se Napoli non la vuole andrà alla Bombonera.” (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’artista Sepe svela dove può finire la statua dedicata a Maradona Domenico Sepe, scultore che ha realizzato la statua dedicata a Maradona, in una conferenza … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’artistasvela dove può finire ladedicata aDomenico, scultore che ha realizzato ladedicata a, in una conferenza … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cn1926it : VIDEO Statua #Maradona, #Sepe: “Ecco dove può finire la mia opera” - rep_napoli : Statua Maradona rifiutata dal Comune di Napoli. Sepe: 'Sono in trattativa con il Boca Juniors' [di Pasquale Tina] [… - mattinodinapoli : Statua di Maradona rifiutata a Napoli, Sepe: «La vuole il Boca Juniors per la Bombonera» - rep_napoli : Statua Maradona rifiutata dal Comune di Napoli. Sepe: 'Sono in trattativa con il Boca Juniores' [di Pasquale Tina]… - Spazio_Napoli : Domenico Sepe, scultore che ha realizzato la statua in onore di #Maradona ha parlato del futuro della sua opera ??… -