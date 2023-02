Senza velo islamico su TikTok: 16enne massacrata di botte dal padre (Di lunedì 27 febbraio 2023) La ragazza di origine egiziana è stata picchiata dal padre per essersi mostrata sul social Senza velo. Ha chiesto aiuto ad un'amica su WhatsApp che ha chiamato il 112 Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 febbraio 2023) La ragazza di origine egiziana è stata picchiata dalper essersi mostrata sul social. Ha chiesto aiuto ad un'amica su WhatsApp che ha chiamato il 112

