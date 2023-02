‘Senza i 15 punti tolti | la Juve sarebbe a ridosso del Napoli’ | le parole di Donadoni

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 27 febbraio 2023) “Se consideriamo iraccolti sul campo, è innegabile il fatto che lantuslì adel Napoli. Quando giochi in una situazione di questo tipo, con 15in classifica, dal punto di vista mentale qualche contraccolpo ce l’hai”. Lo dice Robertoa Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. “Gestire questa situazione è complicata per un allenatore, almeno i giocatori vanno in campo e riescono a sfogare questa rabbia agonistica in modo diverso. Vediamo che succederà, ma laha la voglia e la capacità per poter risalire classifica”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.