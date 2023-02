"Sempre più...". Bruce Willis, la malattia e la violenza: l'orrore rivelato dalla madre (Di lunedì 27 febbraio 2023) Non esistono cure per rallentare o fermare la progressione della demenza frontotemporale e Bruce Willis sta manifestando tutti i disturbi cerebrali del lobo frontale e temporale del cervello: aree del cervello generalmente associate alla personalità, al comportamento e al linguaggio. “È Sempre più difficile avere una conversazione con lui, non mi riconosce”, ha confidato agli amici più cari Marlene Willis, la mamma dell'attore. La signora ha raccontato - rivela Gossipetv citando il giornale Marca - che il figlio è diventato molto aggressivo nell'ultimo periodo e che non la riconosce più. Inoltre non è possibile avere una conversazione normale e tranquilla con lui. Una situazione che però è del tutto normale data la sindrome di cui è affetto la star hollywoodiana e che è stata resa nota dalla sua ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Non esistono cure per rallentare o fermare la progressione della demenza frontotemporale esta manifestando tutti i disturbi cerebrali del lobo frontale e temporale del cervello: aree del cervello generalmente associate alla personalità, al comportamento e al linguaggio. “Èpiù difficile avere una conversazione con lui, non mi riconosce”, ha confidato agli amici più cari Marlene, la mamma dell'attore. La signora ha raccontato - rivela Gossipetv citando il giornale Marca - che il figlio è diventato molto aggressivo nell'ultimo periodo e che non la riconosce più. Inoltre non è possibile avere una conversazione normale e tranquilla con lui. Una situazione che però è del tutto normale data la sindrome di cui è affetto la star hollywoodiana e che è stata resa notasua ...

