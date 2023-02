Sempre meno attività italiane, crescono gli stranieri nel commercio: in 10 anni chiuse 100mila aziende (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 27 feb – Più di 100mila attività commerciali in meno e crescita della presenza di stranieri nel commercio, sia come negozi fisici (+44mila esercizi) sia come numero di occupati (+107mila dipendenti); si riducono drasticamente anche le attività e gli occupati italiani, rispettivamente -138mila e -148mila. Questo lo scenario rappresentato delle analisi dei dati raccolti, tra il 2012 e il 2022, dall’Ufficio Studi di Confcommercio su circa 120 città medio-grandi. I centri storici subiscono i danni maggiori per quanto riguarda la riduzione di attività commerciali, evidenziando così una progressiva desertificazione di quelli che, in passato, erano i punti nevralgici delle varie città. La desertificazione del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 27 feb – Più dicommerciali ine crescita della presenza dinel, sia come negozi fisici (+44mila esercizi) sia come numero di occupati (+107mila dipendenti); si riducono drasticamente anche lee gli occupati italiani, rispettivamente -138mila e -148mila. Questo lo scenario rappresentato delle analisi dei dati raccolti, tra il 2012 e il 2022, dall’Ufficio Studi di Confsu circa 120 città medio-grandi. I centri storici subiscono i dmaggiori per quanto riguarda la riduzione dicommerciali, evidenziando così una progressiva desertificazione di quelli che, in passato, erano i punti nevralgici delle varie città. La desertificazione del ...

