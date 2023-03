Selfie con Maria De Filippi nella camera ardente: tantissimi i personaggi vip indignati (Di lunedì 27 febbraio 2023) Non si placano le polemiche dopo il deplorevole comportamento di alcuni fan che, in occasione della camera ardente allestita per porgere un ultimo saluto a Maurizio Costanzo, non si sono fatti scrupoli e, con davvero pochissimo tatto, hanno chiesto un Selfie a Maria De Filippi. Vi raccomandiamo... Maurizio Costanzo è morto, aveva 84 anni Alle surreali richieste dei suoi fan, la conduttrice si è mostrata disponibile, prestandosi con garbo agli indelicati scatti. Scene, in ogni caso, assurde, che hanno fatto il giro del web e scatenato la reazione di vip più o meno vicini a De Filippi. Selvaggia Lucarelli non ha usato mezze misure e, postando un video con un’enorme emoticon sul volto dell’indelicata fan, ha commentato ... Leggi su diredonna (Di lunedì 27 febbraio 2023) Non si placano le polemiche dopo il deplorevole comportamento di alcuni fan che, in occasione dellaallestita per porgere un ultimo saluto a Maurizio Costanzo, non si sono fatti scrupoli e, con davvero pochissimo tatto, hanno chiesto unDe. Vi raccomandiamo... Maurizio Costanzo è morto, aveva 84 anni Alle surreali richieste dei suoi fan, la conduttrice si è mostrata disponibile, prestandosi con garbo agli indelicati scatti. Scene, in ogni caso, assurde, che hanno fatto il giro del web e scatenato la reazione di vip più o meno vicini a De. Selvaggia Lucarelli non ha usato mezze misure e, postando un video con un’enorme emoticon sul volto dell’indelicata fan, ha commentato ...

