Selfie con Maria De Filippi, la reazione di Sabrina Ferilli (Di lunedì 27 febbraio 2023) Negli ultimi giorni, l’Italia intera è stata scossa dalla notizia della scomparsa di Maurizio Costanzo, celebre autore televisivo e conduttore molto amato dal pubblico. Sabato 25 e domenica 26 febbraio 2023, la bara era in camera ardente al Campidoglio, per fare in modo che tutti – anche la gente comune – potessero omaggiare il defunto. Tuttavia, a destare grande indignazione sono stati alcuni fans che, indifferenti di fronte al lutto di Maria De Filippi, le hanno chiesto di scattare un Selfie con loro. Sabrina Ferilli indignata per quanto accaduto al Campidoglio La vicenda dei Selfie in camera ardente ha sollevato numerose polemiche e riflessioni sulle conseguenze della popolarità e del culto dell’immagine. La vicenda ha scatenato l’ira di molti personaggi televisivi vicini alla ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 27 febbraio 2023) Negli ultimi giorni, l’Italia intera è stata scossa dalla notizia della scomparsa di Maurizio Costanzo, celebre autore televisivo e conduttore molto amato dal pubblico. Sabato 25 e domenica 26 febbraio 2023, la bara era in camera ardente al Campidoglio, per fare in modo che tutti – anche la gente comune – potessero omaggiare il defunto. Tuttavia, a destare grande indignazione sono stati alcuni fans che, indifferenti di fronte al lutto diDe, le hanno chiesto di scattare uncon loro.indignata per quanto accaduto al Campidoglio La vicenda deiin camera ardente ha sollevato numerose polemiche e riflessioni sulle conseguenze della popolarità e del culto dell’immagine. La vicenda ha scatenato l’ira di molti personaggi televisivi vicini alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarioManca : Ma secondo voi una vedova che magari non è presente a sé stessa dovrebbe avere la prontezza di mandare a quel paese… - fanpage : 'Se non ti hanno insegnato l'educazione, non posso farlo io” Sabrina Ferilli risponde in modo deciso a quanto accad… - fanpage : #MaurizioCostanzo, Il selfie con Maria De Filippi ha fatto scattare la gogna degli avvoltoi. Ma non sorprendetevi,… - VicoPeotta : RT @Dio: Dai, ai funerali non ci si fa il selfie con la vedova. Con la salma, si fa con la salma: è molto più social, porta più interazioni… - senon0raquando_ : RT @taffoofficial: ??Comunichiamo alla scortese clientela che il servizio selfie con la vedova non è disponibile. -