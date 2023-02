Selfie con Maria De Filippi durante la camera ardente di Maurizio Costanzo | “Chi lo riconosce lo eviti”

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Personaggi Tv.De. Hanno fatto molto scalpore nelle ultime ore le immagini che ritraggono alcune persone scattare uncon la moglie dila, sempre disponibile e generosa, non si è tirata indietro, ma la sua espressione era chiara. La conduttrice televisiva sembrava infastidita, ma d’altronde chi non lo sarebbe stato. Rita Dalla Chiesa ha pubblicato un messaggio chiaro su Twitter. (Continua…) Leggi anche:, confessione a sorpresa: “Aggiungere sale aumenta il rischio di morte, ma…” Leggi anche: È triste dire addio a, com’è triste dire addio ...

Un selfie davanti alla bara. Una richiesta surreale, se non addirittura indecente, che dimostra come il culto dissennato per le celebrità non riesca a rispettare nemmeno la morte, il ...