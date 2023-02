Selfie con Maria De Filippi davanti al feretro di Maurizio Costanzo: la rabbia di Sabrina Ferilli e Rita Dalla Chiesa (Di lunedì 27 febbraio 2023) Selfie con Maria De Filippi davanti al feretro: la rabbia di Sabrina Ferilli Dopo le foto circolate in rete di alcuni fan che hanno chiesto un Selfie a Maria De Filippi davanti al feretro di Maurizio Costanzo si sono sollevate diverse polemiche. A scagliarsi per prima contro i fan è stata Selvaggia Lucarelli che ha ricondiviso sui social il video del Selfie con la vedova: “Il Selfie con la vedova famosa. Non perdo neppure tempo a dire qualcosa su quella gente perché ci somiglia più di quanto crediamo, ma penso a Maria De Filippi e all’enorme sforzo di dare a chi chiede ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 febbraio 2023)conDeal: ladiDopo le foto circolate in rete di alcuni fan che hanno chiesto unDealdisi sono sollevate diverse polemiche. A scagliarsi per prima contro i fan è stata Selvaggia Lucarelli che ha ricondiviso sui social il video delcon la vedova: “Ilcon la vedova famosa. Non perdo neppure tempo a dire qualcosa su quella gente perché ci somiglia più di quanto crediamo, ma penso aDee all’enorme sforzo di dare a chi chiede ...

