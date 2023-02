Selfie con Maria alla camera ardente di Costanzo: bufera social (Di lunedì 27 febbraio 2023) Non sono di certo passate inosservate tutte quelle persone che hanno chiesto un Selfie con Maria De Filippi nel giorno della camera ardente per Maurizio Costanzo, deceduto all’età di 84 anni a Roma. Un gesto di cattivo gusto che non è sfuggito alle telecamere presenti in sala Protomoteca. Selfie con Maria alla camera ardente di Costanzo: bufera L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 27 febbraio 2023) Non sono di certo passate inosservate tutte quelle persone che hanno chiesto unconDe Filippi nel giorno dellaper Maurizio, deceduto all’età di 84 anni a Roma. Un gesto di cattivo gusto che non è sfuggito alle telecamere presenti in sala Protomoteca.condiL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

