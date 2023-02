Selfie con De Filippi, la vergogna in treno del tizio che ha chiesto la foto: beccato così | Guarda (Di lunedì 27 febbraio 2023) In questi giorni di delicato ed accorato cordoglio dell'Italia intera nei confronti della scomparsa improvvisa di Maurizio Costanzo, c'è una nota stridente che non è andata giù proprio a nessuno. Durante i due giorni di camera ardente allestita al Campidoglio a Roma, infatti, sono stati tantissimi i volti, noti e meno noti, passati a rendere omaggio al feretro del giornalista e ai familiari presenti. Compresa, ovviamente, la moglie Maria De Filippi, presente nella Sala della Promoteca. Tanti fan hanno mostrato il rispetto dovuto in una circostanza triste, ma alcuni, invece, non hanno messo da parte il cattivo gusto e, nell'atto di avvicinarsi alla conduttrice, hanno impudentemente chiesto un Selfie. La De Filippi non si è sottratta, forse anche per mancanza di forza emotiva, e gentilmente si è concessa. Le ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) In questi giorni di delicato ed accorato cordoglio dell'Italia intera nei confronti della scomparsa improvvisa di Maurizio Costanzo, c'è una nota stridente che non è andata giù proprio a nessuno. Durante i due giorni di camera ardente allestita al Campidoglio a Roma, infatti, sono stati tantissimi i volti, noti e meno noti, passati a rendere omaggio al feretro del giornalista e ai familiari presenti. Compresa, ovviamente, la moglie Maria De, presente nella Sala della Promoteca. Tanti fan hanno mostrato il rispetto dovuto in una circostanza triste, ma alcuni, invece, non hanno messo da parte il cattivo gusto e, nell'atto di avvicinarsi alla conduttrice, hanno impudentementeun. La Denon si è sottratta, forse anche per mancanza di forza emotiva, e gentilmente si è concessa. Le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Rita Dalla Chiesa ha manifestato il suo fastidio su Twitter, dove ha scritto: 'Questa è la faccia di chi ha voluto… - enpaonlus : Venezia, gufo legato costretto a fare selfie con i turisti: sequestro da parte della polizia locale – Nordest24 - A… - michele_geraci : Come da me auspicato, io che spero nella pace, finalmente qualcuno va a #Mosca a parlare con #Putin. E' li e a Wash… - SaraFerdico1 : RT @frabiziovalerio: E poi c’è chi ha pensato bene di farsi i selfie con la bara dietro #MaurizioCostanzo Ma non provate neanche un po’ di… - im_simonev : oggi i funerali di #MaurizioCostanzo, mi raccomando non perdete occasione di andare a farvi un selfie con la De Filippi. Imbecilli. -