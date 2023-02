Se il Napoli continua così batte i record di punti di Juve (102), Real e Barça (100) (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nel 2012, il Real Madrid ha vinto la Liga toccando quota 100. Nel 2013, il Barcellona ha fatto lo stesso. Nel 2014, la Juve di Conte ha stabilito il primato assoluto della Serie A con 102 punti, l'... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nel 2012, ilMadrid ha vinto la Liga toccando quota 100. Nel 2013, il Barcellona ha fatto lo stesso. Nel 2014, ladi Conte ha stabilito il primato assoluto della Serie A con 102, l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : 8 vittorie di fila per il #Napoli e 8 partite di seguito in gol per #Osimhen. Continua il dominio azzurro in… - anperillo : Il #Napoli continua a regalare gol e spettacolo, oggi come allora… ??#kvaratskhelia #Kvaradona #Osimhen #Careca… - tvdellosport : I tifosi della Stella Rossa espongono e bruciano lo stendardo dei Fedayn, quello rubato ai supporters romanisti dop… - NapoliAddict : Se il Napoli continua così batte i record di punti di Juve (102), Real e Barça (100) #Napoli #ForzaNapoliSempre… - sportli26181512 : Se il #Napoli continua così batte i record di punti di Juve (102), Real e Barça (100): Per capire la grandezza dell… -