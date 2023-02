Se Elly Schlein fosse un calciatore chi sarebbe?

(Di lunedì 27 febbraio 2023)seunassomiglierebbe a questa icona della Juventus. La somiglianza in effetti è incredibile: ecco perché. Come tutti sappiamoha recentemente vinto la carica di nuova segretaria del Pd. A livello storico è la prima donna alla guida del partito. Per lei dunque sarà un incarico di assoluta responsabilità. Ansa FotoOltre ad essere, tra le tante cose, anche una carica molto soddisfacente. Sia per motivi storici che per motivi dovuti alla reputazione. Nell’ambiente politico traspare grande fiducia, seppur ovviamente il pensiero a riguardo è fortemente divisivo. Ma diversamente non si parlerebbe di politica. Parlando di politica appunto, questa branca spesso e volentieri si unisce al calcio. E da questi dibattiti molto spesso nascono anche delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : Auguri di buon lavoro a Elly Schlein. Gli elettori Pd hanno chiesto un cambiamento rispetto a chi ha barattato le m… - ultimora_pol : ?? Primarie PD, Elly Schlein conquista la leadership del partito succedendo ad Enrico Letta come Segretario. Lo sfid… - chetempochefa : Elly #Schlein ha vinto le primarie ed è la prima donna alla guida del Pd. #CTCF - ERoncolini : RT @MariaDomenicaC4: Buon lavoro a Elly Schlein, prima donna alla guida del PD. Le auguro di avere più coraggio di chi l’ha preceduta nell… - altinier1981 : RT @claudiocerasa: Fine del partito argine. Ecco la sfida che attende il Pd Un partito ostaggio della vocazione minoritaria incapace di… -

ha vinto perche' e' nuova e di sinistra, certamente avere una donna premier e' stato motivo in piu' per votarla. Bonaccini Contro un altro candidato avrebbe vinto, e' piu' merito dila ...Nelle sue prime parole da segretariaha detto che lavoreremo tutti insieme per l'unita' del partito e per tornare a vincere. Spero davvero che tutte e tutti lo sentano come un impegno da ...

Elly Schlein prima donna a guidare il Pd. Meloni: 'Una giovane donna può aiutare la sinistra a guardare avanti' - Politica Agenzia ANSA

Primarie Pd, i risultati. Elly Schlein nuova segretaria: al Nazareno per il passaggio di consegne. Serracchiani: "Pronta a ... la Repubblica

Il passaggio da Letta a Schlein. Lo strappo di Fioroni: 'Lasciamo' - Politica Agenzia ANSA

La squadra di Elly Schlein: chi sono gli uomini e le donne della nuova segretaria del Pd Corriere della Sera

Chi è Elly Schlein, la nuova segretaria del Pd: la biografia, il percorso politico, il discorso La Gazzetta dello Sport

L'addio agrodolce di Enrico Letta che dice che aiuterà il nuovo leader del partito, per come potrà. Il duello con Bonaccini ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...