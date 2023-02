“Se è così io esco subito”. GF Vip 7: Micol e Tavassi, la scoperta delle ultime ore è un terremoto (Di lunedì 27 febbraio 2023) Cosa diavolo è successo in quel van al GF Vip? Oramai sembra chiaro che per settimane parleremo di questo Van-gate, ovvero di quello che sarebbe accaduto all’’interno di questo furgoncino riadattato a letto, all’interno del giardino della casa. Sembra infatti, almeno da quanto raccontato nell’ultima puntata del GF Vip del 23 febbraio, che alcuni ragazzi abbiano commesso qualcosa di indicibile. Parliamo di Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia e Nicole Murgia che sono stati messi in nomination d’ufficio dopo aver passato una notte ‘brava’ proprio dentro il van in questione. C’è da dire che almeno all’inizio, il provvedimento riguardava solvano la coppia Tavassi-Incorvaia, invece poco dopo è stata destinata anche agli altri due. Ma cosa hanno detto o fatto? Sembra che gli Incorvassi abbiano manomesso i microfoni ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 febbraio 2023) Cosa diavolo è successo in quel van al GF Vip? Oramai sembra chiaro che per settimane parleremo di questo Van-gate, ovvero di quello che sarebbe accaduto all’’interno di questo furgoncino riadattato a letto, all’interno del giardino della casa. Sembra infatti, almeno da quanto raccontato nell’ultima puntata del GF Vip del 23 febbraio, che alcuni ragazzi abbiano commesso qualcosa di indicibile. Parliamo di Edoardo, Edoardo Donnamaria,Incorvaia e Nicole Murgia che sono stati messi in nomination d’ufficio dopo aver passato una notte ‘brava’ proprio dentro il van in questione. C’è da dire che almeno all’inizio, il provvedimento riguardava solvano la coppia-Incorvaia, invece poco dopo è stata destinata anche agli altri due. Ma cosa hanno detto o fatto? Sembra che gli Incorvassi abbiano manomesso i microfoni ...

