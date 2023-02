“Se daranno ancora armi all’Ucraina sarà apocalisse nucleare”: la delirante minaccia di Medvedev (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’ex presidente russo Dmitry Medvedev, che dall’inizio del conflitto in Ucraina ha adottato toni molto accesi, ha minacciato oggi “l’apocalisse nucleare” in un articolo sul quotidiano russo Izvestia. “apocalisse nucleare”, la delirante minaccia di Medvedev “Se la questione dell’esistenza della stessa Russia viene seriamente sollevata, non sarà decisa sul fronte ucraino, ma insieme alla questione dell’esistenza dell’intera civiltà umana. E non dovrebbero esserci ambiguità qui: non abbiamo bisogno di un mondo senza la Russia. Certo, si potrebbe continuare a pompare armi nel regime neofascista di Kiev e bloccare ogni possibilità di rilanciare i negoziati. I nostri nemici stanno facendo proprio questo, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’ex presidente russo Dmitry, che dall’inizio del conflitto in Ucraina ha adottato toni molto accesi, hato oggi “l’” in un articolo sul quotidiano russo Izvestia. “”, ladi“Se la questione dell’esistenza della stessa Russia viene seriamente sollevata, nondecisa sul fronte ucraino, ma insieme alla questione dell’esistenza dell’intera civiltà umana. E non dovrebbero esserci ambiguità qui: non abbiamo bisogno di un mondo senza la Russia. Certo, si potrebbe continuare a pomparenel regime neofascista di Kiev e bloccare ogni possibilità di rilanciare i negoziati. I nostri nemici stanno facendo proprio questo, ...

