Se arriva questa mail fate attenzione: l'Agenzia delle Entrate lancia l'allarme (Di lunedì 27 febbraio 2023) l'Agenzia delle Entrate segnala una mail molto pericolosa, ecco di che cosa si tratta e cosa bisogna fare se la riceviamo. l'Agenzia delle Entrate svolge accertamenti e controlli fiscali. Ogni sua eventuale comunicazione mette un po' in allarme. questa volta il problema non risiede in eventuali irregolarità da sbrogliare, ma in qualcosa di ben più minaccioso. Ecco che cosa sta succedendo e qual è la minaccia. l'Agenzia delle Entrate lancia un'allerta occhio alla truffa-ILoveTrading.it-Fonte: ANSAl'Agenzia delle Entrate ha un ruolo fondamentale per il buon funzionamento del nostro Stato. Il fatto che tutti conoscano questo ente e ne ...

