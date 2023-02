Se a Osimostro regali due metri in area | più che un regalo è un suicidio

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 27 febbraio 2023) FALLI DA DIETRO – COMMENTI ALLA 24° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2022-23 Napoli esagerato. Il Castellani non è un campo amico. E i nipoti di Farinata nemmeno loro amici sono. Fra Cipolla, che conosce l’ambiente, fa bene a ricordare il disastro della scorsa stagione. E invocare occhiali da fabbro. Per quanto la metafora sia un po’ contorta. Ma questa squadra è un’altra cosa. Questa è squadra da esercizi di stile. Da sfoggio di qualità. Da pura esibizione di grande calcio. Questa è squadra da virtuosismi di consapevolezza e di maturità. Vediamo in quale situazione stiamo e poi cominciamo a giocare. Charlie Brown tutto fa, tutto sa, tutto vede, a tutto provvede. Il Mariachi è una freccia incandescente. Khiarastella disegna sul campo meravigliose madonne, lui che è puro artista di strada. E poi eccolo finalmente il Signorinello Pallido ammaliare con la sua eleganza e con la sua sapienza di ...