Scuola: Fondazione Carli, anche insuccessi nei curricula e orchestre tra banchi (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - Un appello al mondo delle imprese e delle risorse umane perché valutino con favore l'inserimento degli insuccessi nei curricula. E una richiesta al ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, perché sia istituita un'orchestra in ogni Scuola, dalle elementari ai licei. Sono le proposte per i giovani e il lavoro con cui la Fondazione Guido Carli, presieduta da Romana Liuzzo, lancia le due Lectiones Magistrales del Presidente di Borsa Italiana, Claudia Parzani, e del Direttore d'orchestra Beatrice Venezi, che apriranno lunedì 6 marzo alle ore 17 a Roma, nell'Aula Magna Mario Arcelli della Luiss, le celebrazioni per il trentennale della scomparsa dell'ex ministro del Tesoro e Governatore della Banca d'Italia Guido Carli. 'Elogio dell'insuccesso. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - Un appello al mondo delle imprese e delle risorse umane perché valutino con favore l'inserimento deglinei. E una richiesta al ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, perché sia istituita un'orchestra in ogni, dalle elementari ai licei. Sono le proposte per i giovani e il lavoro con cui laGuido, presieduta da Romana Liuzzo, lancia le due Lectiones Magistrales del Presidente di Borsa Italiana, Claudia Parzani, e del Direttore d'orchestra Beatrice Venezi, che apriranno lunedì 6 marzo alle ore 17 a Roma, nell'Aula Magna Mario Arcelli della Luiss, le celebrazioni per il trentennale della scomparsa dell'ex ministro del Tesoro e Governatore della Banca d'Italia Guido. 'Elogio dell'insuccesso. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Fondazione Guido Carli, l'appello al ministro Valditara: «Un'orchestra in ogni scuola e gli insuccessi sul curricul… - rocken78 : @mariateresacip ?? che bei tempi quando a scuola o nel chiuso protetto della mia cameretta, era tutto un Ellesponto,… - AvvocatiMessina : Fondazione Scuola di Alta Formazione Giuridica - bando di concorso - ValerioMinnella : @FioriFlavio @Diego03981216 @SerenoSteno @PatriziaPagli13 @radiosilvana @filippo28155236 @ANPIRomaPosti… - meltingmax : RT @Giulia_B: Perché Valditara, fino qui (e salvo sorprese) ha mostrato non solo di non comprendere quale sia il compito della scuola, ma n… -