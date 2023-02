Sconcerto alla Camera Ardente di Maurizio Costanzo!

Leggi su gossipnews.tv

(Di lunedì 27 febbraio 2023)allestita in Campidoglio perCostanzo, scomparso il 24 febbraio all’età di 84 anni. Due persone, nel corso della giornata di domenica, hanno avuto la brillante idea di avvicinarsi a Maria De Filippi per chiederle un selfie. Immediate le reazioni sui social, dove si parla di mancanza di rispetto, di sensibilità e chi più ne ha e più ne metta. Ecco i dettagli sulla vicenda! Due fan chiedono un selfie a Maria a due passi dal feretro di Costanzo Non sembra esserci limite al peggio. Nemmeno in un momento così doloroso per Maria De Filippi e per tutta la sua famiglia.diCostanzo allestita in Campidoglio, qualcuno ha oltrepassato il limite del buon senso e del buon gusto, ...