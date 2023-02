Sciopero doppiatori dal 21 al 28 febbraio: stipendi fermi da 15 anni (Di lunedì 27 febbraio 2023) Sciopero doppiatori: dopo molti anni di duro lavoro, in cui ci hanno accompagnato con la loro arte nell’interpretazione e nella caratterizzazione di migliaia di personaggi di film stranieri, i lavoratori del settore del doppiaggio hanno deciso di incrociare le braccia. I sindacati, infatti, hanno proclamato uno Sciopero di una settimana, dal 21 al 28 febbraio ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 febbraio 2023): dopo moltidi duro lavoro, in cui ci hanno accompagnato con la loro arte nell’interpretazione e nella caratterizzazione di migliaia di personaggi di film stranieri, i lavoratori del settore del doppiaggio hanno deciso di incrociare le braccia. I sindacati, infatti, hanno proclamato unodi una settimana, dal 21 al 28... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sonocoseserie : Lo sciopero dei doppiatori italiani ferma i film stranieri: «Stipendi fermi dal 2008 e ritmi di lavoro insostenibil… - Mte90Net : Sciopero ad oltranza dei doppiatori italiani se le controparti imprenditoriali (Anica in primis, ma anche Netflix)… - Francesco_Dini : Uno sciopero dei doppiatori rischia di far saltare la serie cult del momento 'The Last of USB' - si_scherza_qui : Uno sciopero dei doppiatori rischia di far saltare la serie cult del momento 'The Last of USB' #TheLastOfUs #TheLastOfUsHBO - CGILModena : RT @SlcCgil: ?? #Doppiaggio: oggi su @repubblica @di_sabina (segr. nazionale Slc Cgil) e Daniele Giuliani (presidente Anad) spiegano perché… -