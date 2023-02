Sci: nella doppietta italiana di Crans Montana, Goggia ricorda Costanzo (Di lunedì 27 febbraio 2023) La bergamasca ha ricordato il conduttore e giornalista Sofia Goggia, sciatrice azzurra pluridecorata ha voluto omaggiare e ricordare Maurizio Costanzo. Grande appassionato di sport (tifoso della Roma) è stato ricordato dalla bergamasca. Dopo la discesa libera di Crans Montana ha detto. “Come avrebbe detto qualcuno scomparso recentemente, ho fatto una discesa coi baffi. Oggi avevo bisogno di fare la mia discesa con solidità e di confermare me stessa”. Il riferimento è a un celebre spot delle camice di cui il giornalista era stato protagonista. Nel weekend intanto, Goggia ha messo a segno la quinta vittoria stagionale e la numero 22 della carriera. A Crans Montana, l’Italia ha vissuto una giornata di gloria, grazie anche ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 27 febbraio 2023) La bergamasca hato il conduttore e giornalista Sofia, sciatrice azzurra pluridecorata ha voluto omaggiare ere Maurizio. Grande appassionato di sport (tifoso della Roma) è statoto dalla bergamasca. Dopo la discesa libera diha detto. “Come avrebbe detto qualcuno scomparso recentemente, ho fatto una discesa coi baffi. Oggi avevo bisogno di fare la mia discesa con solidità e di confermare me stessa”. Il riferimento è a un celebre spot delle camice di cui il giornalista era stato protagonista. Nel weekend intanto,ha messo a segno la quinta vittoria stagionale e la numero 22 della carriera. A, l’Italia ha vissuto una giornata di gloria, grazie anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : La dedica di #SofiaGoggia per #MaurizioCostanzo - FratellidItalia : RT @carettamc11: La neve di #CransMontana si tinge di azzurro. Magnifica accoppiata #Goggia-#Brignone nella discesa libera di coppa del mon… - Katz12D : RT @ItaliaTeam_it: INOSSIDABILI! ?? Di nuovo sul podio come nel 2019, quando erano arrivati terzi. Stavolta Federico Pellegrino e Francesco… - ItaliaTeam_it : INOSSIDABILI! ?? Di nuovo sul podio come nel 2019, quando erano arrivati terzi. Stavolta Federico Pellegrino e Fran… - infoitsport : Mondiali sci nordico, Pellegrino e De Fabiani argento nella sprint -