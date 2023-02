Sci freestyle | Mondiali 2023 | Ruud e Gremaud salgono in cattedra nelle qualifiiche di slopestyle

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo diversi rinvii causati da un forte vento abbattutosi sulla pista di Bakuriani (Georgia) si sono finalmente concluse le qualificazioni dei Campionatidi sciinerenti alla specialità. A salire income da pronostico è stato il norvegese Birk, abile a staccare il pass alla prima heat grazie a una seconda run da urlo, dove ha ricevuto delle valutazioni da 90 a 92 totalizzando 91.50 e distanziando in modo considerevole i canadesi Evan McEachhran e Noah Porter Maclennan, rispettivamente secondi e terzi con 84.75 e 82.00. Dentro al primo giro, tra gli altri, anche la medaglia di bronzo a Pechino 2022 Jesper Tjader, oltre che il detentore del titolo iridato Andri Ragaettli (ottavo con 68.50), piazzatosi in testa alla seconda qualificazione ...

Giornata da incorniciare per l'Italia dello ski cross ai Mondiali di sci freestyle di Bakuriani, in Georgia: arriva anche il bronzo nella gara a squadre.Fantastica impresa di Simone Deromedis che, all’alba italiana, ha saputo conquistare la medaglia d’oro al mondiale di skicross a Bakuriani, in Georgia. Si tratta della prima, storica medaglia per lo s ...