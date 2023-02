Sci alpino, Sofia Goggia ipoteca la coppa di discesa. Questa Brignone può fare il bis in quella di superG (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il cielo di Crans Montana si è colorato d’azzurro nella giornata di ieri. Nonostante prima la nebbia e poi una nevicata, ancora una volta la località svizzera si conferma una seconda casa per l’Italia. Una sola gara disputata in questo fine settimana, ma tanto è bastato alla Valanga Rosa per completare un altro capolavoro. Doppietta in discesa libera, con Sofia Goggia prima e Federica Brignone seconda, in quello che è anche il secondo uno-due in discesa della stagione, visto che a St.Moritz era stata Elena Curtoni a battere proprio Sofia Goggia. Per Goggia si tratta della quinta vittoria stagionale in discesa, prima atleta a riuscirci dopo Lindsey Vonn (2015-2016). Una vittoria pesantissima anche per la conquista della quarta ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il cielo di Crans Montana si è colorato d’azzurro nella giornata di ieri. Nonostante prima la nebbia e poi una nevicata, ancora una volta la località svizzera si conferma una seconda casa per l’Italia. Una sola gara disputata in questo fine settimana, ma tanto è bastato alla Valanga Rosa per completare un altro capolavoro. Doppietta inlibera, conprima e Federicaseconda, in quello che è anche il secondo uno-due indella stagione, visto che a St.Moritz era stata Elena Curtoni a battere proprio. Persi tratta della quinta vittoria stagionale in, prima atleta a riuscirci dopo Lindsey Vonn (2015-2016). Una vittoria pesantissima anche per la conquista della quarta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Abbiamo dovuto aspettare un giorno, ma n'è valsa la pena: Sofia Goggia davanti a tutte a Crans Montana ??????… - ItaliaTeam_it : FINALMENTE VINATZER! ???? Alex si prende il bronzo nello slalom ai Mondiali di sci alpino di Courchevel! Che riscat… - ItaliaTeam_it : Poker di medaglie per l’Italia ai Mondiali di sci alpino! Federica Brignone (oro in combinata e argento in gigante)… - Marco_chp1 : RT @TgrRai: #Sport, ? nel posticipo il Milan batte l'Atalanta. Sci alpino: oro Goggia, argento Brignone. Volley: #CoppaItalia al Piacenza.… - TgrRai : #Sport, ? nel posticipo il Milan batte l'Atalanta. Sci alpino: oro Goggia, argento Brignone. Volley: #CoppaItalia a… -