Sci alpino | riviviamo l’inforcata ‘fantasma’ di AJ Ginnis a Palisades Tahoe – VIDEO

Epilogo amaro per AJ Ginnis nello slalom maschile di Palisades Tahoe, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino. Dopo aver chiuso al quinto posto la prima manche, il greco si era portato momentaneamente in testa (con un centesimo di vantaggio sul giovane norvegese Alexander Steen Olsen) grazie a un'ottima seconda manche ed era rimasto davanti a tutti anche dopo la discesa di chi lo precedeva in classifica, ma poi è arrivata la beffa. AJ Ginnis è stato infatti squalificato per aver inforcato, anche se resta ancora adesso più di qualche dubbio. Anche riguardando varie volte il replay, non si ha la certezza dell'errore del greco, visto che nel tratto dell'inforcata il classe 1994 ha alzato parecchia neve e nel VIDEO non si vede dunque la base del ...

