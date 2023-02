Sci alpino, le convocate dell’Italia per le gare di Kvitfjell: nove azzurre in Norvegia (Di lunedì 27 febbraio 2023) Si avvicina il momento della verità per Sofia Goggia: l’azzurra è ad un passo dalla conquista della Coppa del Mondo di discesa: prima delle Finali ci sarà un’altra gara a Kvitfjell e dunque sono 200 i punti ancora a disposizione fino al termine della stagione. Per l’aritmetica l’unica atleta ancora in grado di sottrarle la Coppa del Mondo di specialità è la slovena Ilka Stuhec, che dopo la gara di Crans Montana accusa un ritardo di 179 punti dall’azzurra. Dunque l’assegnazione potrebbe arrivare già al termine della prossima gara. Qualora a Kvitfjell Sofia Goggia dovesse arrivare tra le prime 12 vincerebbe matematicamente la Coppa del Mondo di discesa, mentre nel caso in cui l’azzurra dovesse classificarsi tra il 13° ed il 30° posto, allora dovrebbe sperare che Ilka Stuhec non vinca la gara. Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di discesa già a ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 febbraio 2023) Si avvicina il momento della verità per Sofia Goggia: l’azzurra è ad un passo dalla conquista della Coppa del Mondo di discesa: prima delle Finali ci sarà un’altra gara ae dunque sono 200 i punti ancora a disposizione fino al termine della stagione. Per l’aritmetica l’unica atleta ancora in grado di sottrarle la Coppa del Mondo di specialità è la slovena Ilka Stuhec, che dopo la gara di Crans Montana accusa un ritardo di 179 punti dall’azzurra. Dunque l’assegnazione potrebbe arrivare già al termine della prossima gara. Qualora aSofia Goggia dovesse arrivare tra le prime 12 vincerebbe matematicamente la Coppa del Mondo di discesa, mentre nel caso in cui l’azzurra dovesse classificarsi tra il 13° ed il 30° posto, allora dovrebbe sperare che Ilka Stuhec non vinca la gara. Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di discesa già a ...

