Sci alpino | il giallo dell’inforcata di Giannis | cos’è successo nello slalom di Palisades Tahoe? Vittoria a Steen Olsen con la moviola

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Epilogo con ilper lomaschile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci. Il greco AJ Ginnis, quinto al termine della prima manche, si è reso protagonista di una seconda run di assoluto spessore tecnico ed è balzato al comando della gara in scena sulle nevi statunitensi. Il greco è arrivato al traguardo scuotendo la testa perché pensava di avere inforcato in un passaggio ostico della discesa. Il norvegese Timon Haugan, il tedesco Linus Strasser, lo svizzero Daniel Yule e il francese Clement Noel non riescono a sopravanzare l’ellenico, che dunque si conferma al comando della graduatoria quando sono scesi i migliori 30. A quel punto, però, si apre il: AJ Ginnis ha inforcato o no? Chi ha vinto lo? Le ...