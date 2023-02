Sci alpino, i qualificati per le Finali di Soldeu in slalom: c’è il 3 +1 per l’Italia… (Di lunedì 27 febbraio 2023) Si dovrà attendere prima di assistere dal 13 al 19 marzo alle Finali di Coppa del Mondo di sci alpino 2023, sulle nevi di Soldeu (Andorra), ma un’indicazione la si può già avere e riguarda i qualificazioni per la specialità dello slalom maschile. Come previsto dal regolamento, avranno accesso a quest’ultima gara della stagione i primi 25 della ranking del massimo circuito internazionale, oltre al detentore del titolo mondiale della gara tra i pali stretti, ovvero l’azzurro Corrado Barbera. Una graduatoria che parla decisamente norvegese con Lucas Braathen, a segno in due circostanze nella stagione (Val d’Isere e Adelboden) di Coppa del Mondo, ed Henrik Kristoffesen, che si è imposto nell’appuntamento di Wengen e di Courchevel (Francia) dove ha vinto in quest’ultimo caso il titolo mondiale. Team Norge che potrà contare ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 febbraio 2023) Si dovrà attendere prima di assistere dal 13 al 19 marzo alledi Coppa del Mondo di sci2023, sulle nevi di(Andorra), ma un’indicazione la si può già avere e riguarda i qualificazioni per la specialità dellomaschile. Come previsto dal regolamento, avranno accesso a quest’ultima gara della stagione i primi 25 della ranking del massimo circuito internazionale, oltre al detentore del titolo mondiale della gara tra i pali stretti, ovvero l’azzurro Corrado Barbera. Una graduatoria che parla decisamente norvegese con Lucas Braathen, a segno in due circostanze nella stagione (Val d’Isere e Adelboden) di Coppa del Mondo, ed Henrik Kristoffesen, che si è imposto nell’appuntamento di Wengen e di Courchevel (Francia) dove ha vinto in quest’ultimo caso il titolo mondiale. Team Norge che potrà contare ...

