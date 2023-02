Sci alpino, i convocati dell’Italia per le gare di Aspen: 9 azzurri in Colorado (Di lunedì 27 febbraio 2023) Si resta negli Stati Uniti con il circuito di Coppa del Mondo di sci alpino maschile, che però si dedicherà alle discipline veloci sulla pista di Aspen, in Colorado: in programma due discese, venerdì 3 e sabato 4 marzo, seguite da un super-G domenica 5. Nella storia l’Italia vanta una doppietta grazie a Dominik Paris e Peter Fill in discesa nel 2017 (nello stesso anno Paris fu anche 2° in super-G), inoltre Much Mair fu 2° in discesa nel 1983, Richard Pramotton 2° in super-G nel 1987 e Pietro Vitalini 3° in discesa nel 1994. Per le tre gare appena citate l’Italia schiererà nel complesso nove atleti, ovvero Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Matteo Marsaglia, Guglielmo Bosca, Nicolò Molteni, Mattia Casse, Pietro Zazzi e Giovanni Borsotti. Sci alpino, le convocate ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 febbraio 2023) Si resta negli Stati Uniti con il circuito di Coppa del Mondo di scimaschile, che però si dedicherà alle discipline veloci sulla pista di, in: in programma due discese, venerdì 3 e sabato 4 marzo, seguite da un super-G domenica 5. Nella storia l’Italia vanta una doppietta grazie a Dominik Paris e Peter Fill in discesa nel 2017 (nello stesso anno Paris fu anche 2° in super-G), inoltre Much Mair fu 2° in discesa nel 1983, Richard Pramotton 2° in super-G nel 1987 e Pietro Vitalini 3° in discesa nel 1994. Per le treappena citate l’Italia schiererà nel complesso nove atleti, ovvero Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Matteo Marsaglia, Guglielmo Bosca, Nicolò Molteni, Mattia Casse, Pietro Zazzi e Giovanni Borsotti. Sci, le convocate ...

