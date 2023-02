Sci Alpino, Coppa del Mondo fa tappa Kvitfjell e Aspen nel fine settimana: i nomi dei convocati azzurri (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ci si avvicina sempre più verso la conclusione della stagione 2022/2023 di Coppa del Mondo di sci Alpino, con un altro fine settimana che si preannuncia decisamente interessante. Le donne a 17 anni di distanza dall’ultima volta tornano sulla neve di Kvitfjell, in Norvegia, dove verranno disputate tre gare di velocità. Si comincia venerdì 3 marzo con un SuperG (ore 10.30), seguito sabato da una discesa (ore 11.00) e domenica da un altro SuperG (ore 10.30). L’Italia, reduce dalla straordinaria doppietta Goggia/Brignone in quel di Crans Montana, si presenta al via con nove atlete: Elena Curtoni, Roberta Melesi, Karoline Pichler, Nadia Delago, Nicol Delago, Marta Bassino, Laura Pirovano, Federica Brignone e Sofia Goggia. Particolare attenzione a quest’ultima, che può chiudere ogni ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ci si avvicina sempre più verso la conclusione della stagione 2022/2023 dideldi sci, con un altroche si preannuncia decisamente interessante. Le donne a 17 anni di distanza dall’ultima volta tornano sulla neve di, in Norvegia, dove verranno disputate tre gare di velocità. Si comincia venerdì 3 marzo con un SuperG (ore 10.30), seguito sabato da una discesa (ore 11.00) e domenica da un altro SuperG (ore 10.30). L’Italia, reduce dalla straordinaria doppietta Goggia/Brignone in quel di Crans Montana, si presenta al via con nove atlete: Elena Curtoni, Roberta Melesi, Karoline Pichler, Nadia Delago, Nicol Delago, Marta Bassino, Laura Pirovano, Federica Brignone e Sofia Goggia. Particolare attenzione a quest’ultima, che può chiudere ogni ...

