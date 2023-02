Sci alpino, Coppa del Mondo Aspen 2023: programma, orari, tv, streaming. In calendario due discese e un superG (Di lunedì 27 febbraio 2023) La Coppa del Mondo di sci alpino 2023 sta entrando nelle fasi conclusive, quelle che porteranno alle finali di Soldeu e che decideranno le classifiche generali e di specialità. Dopo il weekend californiano per le discipline tecniche, il calendario maschile rimane negli Stati Uniti, più precisamente ad Aspen, in Colorado. Protagoniste stavolta le specialità veloci, con le ultime due discese libere e l’ultimo superG prima dell’atto conclusivo della stagione di Coppa. In particolare, le due discese si terranno venerdì 3 marzo e sabato 4 marzo, con il superG che chiuderà il programma nella giornata di domenica 5 marzo. Diverse opzioni per seguire gli eventi in diretta: le gare di ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ladeldi scista entrando nelle fasi conclusive, quelle che porteranno alle finali di Soldeu e che decideranno le classifiche generali e di specialità. Dopo il weekend californiano per le discipline tecniche, ilmaschile rimane negli Stati Uniti, più precisamente ad, in Colorado. Protagoniste stavolta le specialità veloci, con le ultime duelibere e l’ultimoprima dell’atto conclusivo della stagione di. In particolare, le duesi terranno venerdì 3 marzo e sabato 4 marzo, con ilche chiuderà ilnella giornata di domenica 5 marzo. Diverse opzioni per seguire gli eventi in diretta: le gare di ...

