Schlein vince le primarie del Pd | sconfitto Bonaccini

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ricpuglisi : Se vince Schlein rido per un'ora di fila - ultimora_pol : #PrimariePD - Dati definitivi provincia di Brescia, Schlein vince con 3000 voti di margine. @ultimora_pol - ultimora_pol : #PrimariePD - Elly Schlein vince anche a Cuneo e consolida il vantaggio in Piemonte. @ultimora_pol - umbeumbi : RT @Linkiesta: Vince Schlein e fa la storia del Pd (poi che storia sarà, be’, è un’altra storia) | Di @mariolavia A sorpresa il voto nei… - Emanuel26848690 : RT @cicciorosina: elly schlein vince le primarie, gli elettori di italia viva si fanno un selfie con renzi -

...'), scherza un sostenitore che arriva sotto la pioggia con la famiglia per sistemarsi nel teatro da dove si segue lo spoglio. Poco prima delle 9 arriva lei,, la candidata che dal ...Ellynelle federazioni provinciali di Siracusa, Palermo, Enna, Catania, Caltanissetta, Trapani. Mentrre Bonaccini prevale ad Agrigento, Ragusa, Messina. In Sicilia sono stati oltre 55 ...

Primarie Pd: a Milano Schlein vince con oltre il 60 per cento, Bonaccini battuto Fanpage.it

Schlein vince a sorpresa le primarie del PD e sarà la nuova segretaria. Sulla scuola: no alle classi pollaio, aumento degli stipendi per gli insegnanti Orizzonte Scuola

Pd primarie 2023, Schlein vince nel Bolognese col 52%, in città sfiora il 60%. Bonaccini: "Un applauso a Elly" La Repubblica

Primarie Pd, nel Novarese vince Elly Schlein La Stampa

Risultati primarie Pd in diretta, Schlein avanti su Bonaccini a metà spoglio: i dati regione per regione Fanpage.it

In un eccesso di retorico rifermento allo sbarco per la liberazione della Normandia e delle altre parti d’Europa occupate allora dalle truppe naziste, come l’Italia evidentemente oggi dal governo di G ...Le notizie in diretta sul voto alle Primarie del Pd oggi, domenica 26 febbraio 2023: seggi aperti dalle 8.00 alle 20.00. Chi sarà il prossimo segretario del partito tra i candidati Elly Schlein e Stef ...