Schlein vince le Primarie del Pd. "Mandato chiaro per cambiare davvero" (Di lunedì 27 febbraio 2023) AGI - Quando il computo delle schede è ormai arrivato all'80 per cento dei voti totali, Elly Schlein è avanti di sei punti percentuali: 53,8% per la deputata, 46,2% per il presidente dell'Emilia-Romagna. Lo ha comunicato la presidente della Commissione Congresso del Pd, Silvia Roggiani, al Nazareno. Alle 13, secondo quanto riferito dalla presidente della Commissione Congresso, Silvia Roggiano, avevano votato 598121 elettori alle Primarie del Pd. "Stiamo concludendo la raccolta dei dati, mancano ancora alcune regioni e alcune grandi città, l'affluenza si aggirerà attorno al milione di votanti". Lo ha detto Silvia Roggiani, presidente della Commissione Congresso del Pd. Schlein: "Saremo un bel problema per il governo Meloni" "Il popolo democratico è vivo, c'è ed è pronto a rialzarsi. È un Mandato ...

