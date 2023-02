Schlein vince e c'è già la scissione: Fiorioni esce dal Pd e lancia un network cattolico (Di lunedì 27 febbraio 2023) A meno di 24 ore dalla vittoria di Elly Schlein c'è già la prima scissione e la fondazione di un nuovo soggetto. 'È un Partito democratico distinto e distante da quello che avevamo fondato che metteva ... Leggi su globalist (Di lunedì 27 febbraio 2023) A meno di 24 ore dalla vittoria di Ellyc'è già la primae la fondazione di un nuovo soggetto. 'È un Partito democratico distinto e distante da quello che avevamo fondato che metteva ...

