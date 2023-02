Schlein vince a sorpresa le primarie del PD e sarà la nuova segretaria. Sulla scuola: no alle classi pollaio, aumento degli stipendi per gli insegnanti (Di lunedì 27 febbraio 2023) Elly Schlein ha vinto le primarie del Partito Democratico sconfiggendo, a sorpresa, l'altro candidato alla segreteria, Stefano Bonaccini, attuale presidente della Regione Emilia Romagna. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ellyha vinto ledel Partito Democratico sconfiggendo, a, l'altro candidato alla segreteria, Stefano Bonaccini, attuale presidente della Regione Emilia Romagna. L'articolo .

